Pioenrozen Over den Dijk bijna in bloei

OVER DEN DIJK, WESTERWOLDE – De pioenrozen bij snijheesterkwekerij De Weyde staan bijna in bloei.

Marende Verwey van snijheesterkwekerij De Weyde aan de Burgemeester Buiskoolweg 35 in buurschap Over den Dijk, gelegen tussen Vlagtwedde en Sellingen, verbouwd sedert 2006 pioenrozen. Kwekerij De Weyde is hiermee uniek in Westerwolde en omstreken, naast elf soorten pioenrozen verbouwd ze Ilex, Skimmia, Viburnum en Hypericum.



De Pioenrozen zitten nu nog in de knop, na de Hemelvaart zijn ze weer volop in bloei, zo vertelt Marende. Haar man Harm Verwey is onder andere bekend van Bierbrouwerij Westerwolde.

Cittaslow

Marende en Harm zijn Cittaslow supporter van de Gemeente Westerwolde. Lokaal en kleinschalig het bedrijf past precies in lijn van het Cittaslow gedachtengoed. Maar liefst elf gemeentes in Nederland hebben het predicaat Cittaslow. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Cittaslow Nederland is het netwerk van alle gemeenten in Nederland met het Cittaslow keurmerk. Door zich aan te sluiten bij het Nederlandse Cittaslow netwerk, kunnen gemeenten samenwerken om de kwaliteit van leven te verbeteren door het authentieke te koesteren en nieuwe technieken in te zetten die vooruitgang mogelijk maken. Maar liefst 200 bedrijven zijn supporter van Cittaslow in de gemeente Westerwolde.

Geschiedenis

“Ons tuinbouwbedrijf in Vlagtwedde is van oorsprong een melkveebedrijf” zo vertelt Marende. In 2006 hebben Harm en Marende Verwey een rigoureuze omschakeling gemaakt en zijn ze begonnen met een snijheesterkwekerij. In de herfst van 2006 zijn de eerste soorten heesters (allemaal met de hand!) aangeplant. In de loop van de jaren is dit uitgebreid en op dit moment groeien er vijf verschillende soorten snijheesters op drie hectare grond.

Soorten

Elke soort is winterhard en bloeit op verschillende tijden van het jaar, zodat ze jaarrond werk hebben om de verschillende soorten te verwerken en af te leveren. Alle soorten heesters staan in de volle grond; de skimmia’s staan in een schaduwhal. Van alle snijheesters worden de takken gesneden en verwerkt in de verwerkingsruimte. Hierna gaan ze op de karren naar de veilingen in o.a. Eelde en Rijnsburg. Bloemisten verwerken de takken in bloemstukken en boeketten.



Op dit moment kweken ze elf verschillende soorten pioenrozen in diverse kleuren, zoals: Duchesse de Nemour, een zogenaamde dubbele pioenroos in een mooie roomwitte kleur. De roos ruikt heerlijk en staat op een stevige steel. Red Charm, een dubbele pioenroos met een diep donkerrode, grote volle bloem, Corel Charm, een bijzondere pioenroos, grote zalmkleurige bloem met een geel hart, Sarah Bernhard, een mooie sterke volle roze pioenroos, Festiva Maxima, een gevulde creme-witte pioenroos met een rood hart, Jan van Leeuwen, een nieuw soort met de eerste echte oogst in 2015, een mooie enkele pioen, roomwit met een groot geel hart in het midden, Buckeye Belle, ook een nieuw soort met de eerste oogst in 2015, een mooie, grote, volle (dubbele) pioenroos met in het midden gele meeldraden enCatharina Fontijn, ook dit is een nieuw soort (2015), een roomwitte pioen, (dubbel) met een zachtroze gloed.

Deze soorten staan bekend om de grote bloemen. Omdat ze op het juiste tijdstip gesneden (geplukt) worden komen deze pioenrozen gegarandeerd uit. Erg mooi als boeket op de vaas, maar ook goed te combineren met ander groen of met bijvoorbeeld de Viburnum. Een mooi product om te zien groeien en om mee te werken. Het is een populair snijproduct en door de diverse soorten kan er over een lange periode geoogst worden. Oogsttijd mei-juni.



Het komende jaar willen ze beginnen met het voortrekken van de pioenrozen, zodat ze een langere periode kunnen leveren aan de veiling en aan de klanten die de pioenrozen aan huis kopen.



In hun goed geïsoleerde verwerkingsruimte worden alle producten veiling-klaar gemaakt. Dit doen ze onder goede verlichting zodat er zo weinig mogelijk aan de aandacht kan ontsnappen. Voor de sortering wordt een speciale sorteerder gebruikt die alle producten op veel criteria kan sorteren. Zo kunnen ze een uniform product leveren die aan de wensen van de klanten voldoet en kunnen ze in een korte tijd veel verwerken. Dit zonder dat verschuiving in de beoordeling door de menselijke factor optreedt. De eindcontrole is altijd in handen van een ervaren kracht om zo de kwaliteit zo goed mogelijk te bewaken want alleen een goede kwaliteit wordt gewaardeerd. Ook is er een machine die desgewenst de bossen kan in-sealen. Bij de verwerkingsruimte hebben ze een koelcel waar ze het pas geoogste en de klaar gemaakt sorteringen kunnen opslaan.

Ingezonden door André Dümmer