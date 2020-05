Politie zoekt getuigen van brandstichtingen in de Emmerdennen

EMMEN – De politie is op zoek naar getuigen van brandstichtingen in de Emmerdennen.

Afgelopen dagen zijn er meerdere branden gesticht in Emmen. Dit waren natuurbranden in de Emmerdennen. Door de droogte kan dit erg gevaarlijk zijn.



In de nacht van zaterdag 16 mei 2020 rond 02.00 uur was er een brand in het bos bij de Boermarkeweg thv nr 60. De brand was over enkele vierkante meters verspreid. 13 mei was aldaar in de omgeving ook al een brand.

Ongeveer twee uur later was er wederom een brand, nu aan de Fokkingeslag thv nr 50 te Emmen. Aldaar waren enkele goederen in brand gestoken, waaronder een kliko en een stapel papier/kranten. Omstreeks 06.00 uur moest de politie weer daar ter plaatse, doordat het brandje opnieuw was gaan branden.

Heeft u iets gezien wat de politie kan helpen om de daders te vinden?

Neem dan contact op met de politie via social media of via 0900-8844.

Bron: politie Emmen