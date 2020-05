Tipi tenten in brand gestoken in Heemtuin Muntendam

MUNTENDAM – De politie zoekt getuigen van brandstichting in de Heemtuin van Muntendam.

Tussen zaterdag 9 mei 16:00 uur en zondag 10 mei 11:00 uur is er een brandstichting geweest bij De Heemtuin in Muntendam. Daarnaast is er op maandag 11 mei tussen 16:00 uur en 19:30 uur ook een brandstichting geweest op dezelfde locatie. Aldaar zijn verscheidene tipi tenten in de brand gestoken. Ook werd het pontje bij het Mammoetpad vernield.



De politie is op zoek naar getuigen van deze brandstichtingen. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem

Bron: politie Ommelanden Midden

Foto’s: Dennie Gaasendam, DG-fotografie