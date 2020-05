Op Proatstoul: schuif aan bij Jur en Jan

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 22 mei 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

De zon laat het vandaag een keertje afweten, want er is veel bewolking. En: in de loop van de ochtend gaat verspreid wat regen of motregen vallen. De temperatuur stijgt nog wel naar 20 graden. Vanmiddag is er ook kans op wat regen en motregen, en totaal kan er tot de avond 2 tot 4 mm vallen. Ook vanmiddag dus bewolkt, de maximumtemperatuur is 22 a 23 graden. Daarbij komt er een matige tot vrij krachtige zuid-zuidwestenwind te staan.

Vanavond wordt het droog met een paar opklaringen, in de loop van vannacht is er kans op een bui. Morgen zijn er meer opklaringen, maar er is wel kans op enkele buien en het is aan de frisse kant met maximum van 17 a 18 graden en een zuidwestenwind.

Ook zondag zal het niet helemaal droog zijn, en het is fris met 15 tot 17 graden, begin volgende week neemt de wind en het is dan een paar dagen droog. Daardoor stijgt het naar 18 tot 20 graden.