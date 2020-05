Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 23 mei 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt een redelijk koel weekend en vanochtend is er ook veel bewolking, maar vanmiddag klaart het flink op. Vanochtend is er kans op een drup regen, later in de middag en vanavond zou een bui voorbij kunnen komen. De wind is vandaag matig uit het zuidwesten (windkracht 3 tot 4 en vanmiddag soms windkracht 5), de maximumtemperatuur is ongveeer 17 graden.

Morgen wordt het maar 15 a 16 graden, want de wind draait bij naar west tot noordwest. Het wordt daarmee vrij wisselvallig met zon en stapelwolken, maar ook een aantal regenbuien. Heel veel valt er niet, maar de buienkans is morgen toch vrij groot.

Na het weekend gaat de wind door naar het noordwest tot noorden en neemt af: dat betekent wolkenvelden afgewisseld met zonnige perioden, en middagtemperaturen rond 18 graden. Woensdag is er kans op een bui maar daarna is het weer een tijdje droog, met maximum rond 20 graden aan het einde van de week.