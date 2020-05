DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Op de parkeerplaats van een winkel aan de Neuschanzer Straße in Bunde is gistermiddag tussen half zes en zes uur een rode Volvo aangereden.De veroorzaker is weggegaan zonder gegevens achter te laten. Getuigen worden verzocht de politie te bellen.

Emlichheim

Bij een ongeval op de Oelstraße in Emlichheim is gistermiddag een 22 jarige vrouw zwaargewond geraakt. De motorrijdster werd over het hoofd gezien door een 38 jarige vrachtwagenchauffeur die met zijn combinatie linksaf naar de Aatalstraße wou afslaan. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de vrouw zo zwaargewond dat zij per traumahelikopter naar een ziekenhuis moest worden gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De materiele schade wordt op 10.000 euro geschat. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden. De brandweer van Emlichheim heeft het wegdek gereinigd.

Papenburg

Vannacht zijn bij een inzet aan de Meppener Straße in Papenburg twee agenten gewond geraakt. Een zwaar beschonken 34 jarige man verzette zich tijdens een incident tegen zijn aanhouding. Hij werd onder hevig verzet in een dienstauto gezet. Hierbij raakte een van de agenten dusdanig gewond dat zij haar dienst niet kon voortzetten.