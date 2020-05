Restaurantbezoekers besmet met corona

LEER – Bezoekers van een restaurant in een klein dorp bij Leer zijn besmet met corona.

Sinds medio mei mogen in Duitsland onder voorwaarden de restaurants weer open. Bij een eetgelegenheid in Jheringsfehn lijken zeven bezoekers tijdens een bijeenkomst met zo’n 40 gasten besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Een van hen, een arts, had begin deze week griepklachten. Hij en een aantal mensen waarmee hij in contact was geweest is positief getest op corona. Ook de restauranteigenaar is besmet met corona; hij heeft na de maaltijd nog even bij de gasten aan tafel gezeten. Het personeel droeg mondkapjes. Vijftig personen zitten nu in quarantaine.

Het restaurant was, na een jaar gesloten te zijn geweest, pas weer open. Het bedrijf is nu tot nader order gesloten.