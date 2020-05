Brandweer Emmen wederom uitgerukt voor brandstichtingen

EMMEN – De brandweer van Emmen is wederom uitgerukt voor een aantal buitenbranden.

Vannacht is de brandweer opnieuw uitgerukt voor brandstichting in Emmen. Het korps van Emmen en Emmer-Compascuum werd iets na half twee opgeroepen voor wederom een brand in de Emmerdennen. Langs de Houtweg stond een stuk bos in brand. Om de brand te versnellen hadden de brandstichters wc papier om de bomen gewikkeld. De politie heeft naar de daders gezocht, maar zonder resultaat.

De brandweer dacht de brand te hebben geblust, maar werd vanmiddag rond half vijf nogmaals opgeroepen om smeulende resten te doven.

Om half twaalf vanmorgen was er een buitenbrand aan de Schansstraat. Door een brandende vuurton was een stuk bos in brand geraakt.

Vanavond stond om half zes bij een flat aan de Meerstraat in de wijk Emmermeer een matras in brand. Het vuur werd door de politie geblust. De gealarmeerde brandweer hoefde niet in actie te komen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag waren er ook meerdere containerbranden aan de Fokkingeslag en Kerspellaan in de wijk Angelslo, waaronder een container die tegen een wijkgebouw stond. Door het handelen van een voorbijganger is daar erger voorkomen.

Emmen wordt de laatste tijd geteisterd door brandstichtingen. De politie is druk met een onderzoek bezig. Getuigen worden verzocht zich te melden via 0900-8844 of via Misdaad Anoniem 0800-7000.

Foto’s: Van Oost Media