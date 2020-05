Jan en Hermen liepen een natte “Marathon van Bourtange”

BOURTANGE – Vandaag liepen Jan en Hermen de “Marathon van Bourtange”.

Zonder corona zouden Jan Doorduin en Hermen Grasman vandaag deelnemen aan de Marathon Mont Saint Michel in Frankrijk, waarbij zich elk jaar zo’n 5.000 lopers uit de hele wereld bij de start melden. Het is een wedstrijd tegen de klok of liever gezegd tegen de zee. Voordat het vloed wordt moeten ze weer “binnen” zijn

Deze marathon is vanwege het coronavirus afgelast. Een strijd tegen de oceaan hoefden Jan en Hermen vandaag niet te voeren. Toch werden ze kleddernat. Vanmorgen startten ze om half negen op de ophaalbrug aan de Bisschopsweg in Bourtange. Langs het Ruiten Aa-kanaal renden ze naar Ter Apel. Daar gingen ze de brug over en via de andere kant van het water weer terug naar de finish op het Marktplein in Bourtange. Onderweg werden ze door gezinsleden opgewacht voor de nodige verzorging.

Om vijf voor één kwamen ze weer in Bourtange aan. Moe, kletsnat, maar voldaan! Het ging niet om de tijd, het ging om het lopen en de bijzondere vriendschap die ze door het lopen hebben gekregen.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg