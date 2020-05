Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Musselkanaal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 24 mei 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

De bewolking zal vandaag de boventoon gaan voeren en vooral vanmiddag kan er verspreid wat regen vallen, vanavond is het overwegend droog en komen er weer meer opklaringen. Het is ook een frisse dag met een maximumtemperatuur van 16 graden, en daarbij staat een matige westenwind (windkracht 3 tot 4).

Morgen is het mooi weer: het is vannacht vrij helder, overdag zijn er flinke zonnige perioden en wat stapelwolken. De wind is morgen maar zwak tot matig, uit noordwest tot noord. Maximumtemperatuur morgenmiddag rond 18 graden.

Dinsdag en woensdag is het ook rustig, maar de noordenwind brengt wat meer bewolking, en nog af en toe zonnige perioden. Wel wordt het 19 a 20 graden. Ook later in de week is het droog, met zonnige perioden.