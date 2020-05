Twee gewonden bij steekpartij Kolham

KOLHAM – Bij een steekpartij in Kolham zijn vanmiddag twee personen gewond geraakt.

In een woning aan de Hoofdweg in Kolham heeft zich vanmiddag rond half één een steekpartij voorgedaan. Hierbij zijn twee personen gewond geraakt. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.

De politie kwam met meerdere auto’s ter plaatse. Onder hen was ook een hondengeleider. Er is rond half twee een verdachte aangehouden. Volgens de politie was hij verward. Over de aanleiding van de steekpartij is niets bekend.