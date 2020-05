AMBER Alert lanceert preventiecampagne voor tieners met tips tegen online grooming

BEEK – AMBER Alert lanceert naar aanleiding van de Dag van het Vermiste Kind een internationale preventiecampagne tegen digitaal kinderlokken oftewel online grooming. Dit doen ze in samenwerking met de Nederlandse politie en de Europese politiegroep voor vermiste personen (PEN-MP).

Het doel van de campagne, die in meer dan twintig landen wordt verspreid, is om tieners ervan bewust te maken dat online interacties, hoe onschuldig ze ook lijken, soms nare gevolgen kunnen hebben. Hoewel online grooming zelden tot een vermissing leidt, werd er afgelopen juni nog een AMBER Alert uitgestuurd voor een twaalfjarig meisje dat slachtoffer werd van digitaal kinderlokken.



De ‘#GeefJezelfNietBloot’-campagne bestaat uit een preventiefilmpje waarin simpele, maar belangrijke, tips aan tieners worden gegeven om zich te beschermen tegen online groomers. Deze vuistregels zijn tot stand gekomen in samenwerking met experts van de politie. “Het is belangrijk dat kinderen leren om alert te zijn. Zo’n groomer gaat soms zo geslepen te werk, dat het moeilijk is hen te herkennen. Juist daarom is het goed dat kinderen weten wat ze online beter wel of juist niet kunnen doen. Op die manier kunnen zij zichzelf beschermen en is het lastiger voor de groomer om toe te slaan”, zegt Lidewijde van Lier, zedenspecialist van de politie.



Online is niet alles wat het lijkt

Van Lier: “Op het internet kan iedereen zich anders voordoen, ook personen met verkeerde bedoelingen. Vaak doen ze zich voor als een leeftijdgenoot en gaan zo op zoek naar een slachtoffer. Dit gebeurt via sociale netwerksites of chatprogramma’s, maar ook via online games.”

Voorafgaand aan een echte ontmoeting heeft de groomer meestal veelvuldig online contact gehad met het kind. Het kan dan gaan om e-mailcontact, seksueel getinte chats, maar ook het laten verrichten van seksueel getinte handelingen voor de webcam.

“Deze dingen kunnen vervolgens als chantagemiddel worden gebruikt om een minderjarige tot verder gaande seksuele handelingen of zelfs een ontmoeting te dwingen. Ervoor zorgen dat kinderen niet in de val worden gelokt door mensen met slechte bedoelingen is dus erg belangrijk”, aldus Van Lier.



Ook internationaal verspreid

AMBER Alert brengt de preventiecampagne samen met de Europese politiegroep voor vermiste personen tevens in andere landen actief onder de aandacht. Zo wordt de campagne ook gedeeld door politie en kinderrechtenorganisaties in Albanië, België, Brazilië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Srpska, Taiwan, Tsjechië en de Verenigde Staten.

Bekijk het preventiefilmpje hier: https://www.amberalert.nl/geefjezelfnietbloot

Ingezonden door www.amberalertnederland.nl