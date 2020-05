Dinopark Landgoed Tenaxx in Wedde vanaf 1 juni weer open

WEDDE – Dinopark Landgoed Tenaxx in Wedde is vanaf 1 juni weer geopend. In juni is het park op 2e Pinksterdag en in de weekenden geopend; vanaf 4 juli tot en met 30 augustus is het dagelijks open.

Gezien de grootte van het park (35 ha) heeft elke bezoeker zóveel ruimte dat er gemakkelijk 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Reserveren is daarom niet nodig. Bij de entree, horeca, wc’s, treintje etc. zijn maatregelen genomen om afstand tussen de bezoekers te waarborgen.

Dit seizoen zijn er weer allerlei nieuwe dingen: in het bos vind je nu ook de Carchadontosaurus, Baryonyx, Hadrosaurus en Titanoboa: een reuzenslang waar je op kunt klimmen. Er is een kabelbaan over de vijver en een écht vliegende Pteranodon die van 10 meter hoog komt aanvliegen. Ook zijn er een dinorollerbaan, een dino om op te rijden en een schietkasteel.

Nieuw is de 3D-boogschietbaan, waarbij kinderen en volwassenen in het bos met pijl en boog kunnen jagen op dino’s en andere wilde dieren. Je krijgt uitleg, kan oefenen en daarna volg je het parcours door het bos, met een scorekaart. Er zijn bogen te huur voor kinderen vanaf 4 jaar en voor volwassenen. De 3D-boogschietbaan is onder bepaalde voorwaarden (vermeld op de website) ook los van het dinopark te bezoeken. Bezoekers van het Dinopark krijgen een flinke korting op het 3D-boogschieten.

Meer info, openingstijden en prijzen: www.dinoparklandgoedtenaxx.nl

