DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Schüttorf

Zaterdagnacht controleerden agenten op de Niedersachsenstraße een bestuurder van een personenauto. De man viel op doordat hij met hoge snelheid door het centrum reed. De man bleek onder invloed van alcohol te verkeren en bovendien niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Een blaastest wees uit dat hij 0,8 promille alcohol in zijn bloed had.

Op het moment dat een agente de autosleutel wou pakken om de bestuurder te verhinderen weg te rijden, stapte de eveneens onder invloed verkerende 26 jarige bijrijder uit. Hij hield haar tegen, sloeg haar tegen de arm, beledigde haar en probeerde haar weg te duwen.

De man werd meegenomen naar het politiebureau. Bij zijn verzet raakte een agent gewond.

Haren

Donderdag of vrijdag is een ruit van een Ford Ka ingeslagen. De auto stond geparkeerd aan de Landegger Straße in Haren. Er werd niets gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Kluse

Vanmorgen is om elf uur op de B70, ter hoogte van de Pollerstraße in Kluse, een hond aangereden. De automobilist is in de richting Meppen doorgereden. De politie is naar hem/haar op zoek. De hond, waarvan de eigenaar inmiddels bekend is, heeft de aanrijding niet overleefd.

Emlichheim

Zaterdagmorgen controleerden agenten van de grenspolitie aan de Ossestraße in Emlichheim om kwart over tien een personenauto, met daarin twee personen. Tijdens de controle nam een 48 jarige Nederlander de benen. Hij probeerde te voet de grens over te steken.

Agenten zetten de achtervolging in en riepen ter assistentie een tweede surveillanceauto op. Op het moment dat agenten hun dienstauto dwars op de weg plaatsten, liep de man dreigend op hen af. Hij werd door middel van pepperspray tegengehouden, maar zette zijn vlucht zigzaggend te voet in de richting van de grens voort.

Hij werd op Nederlands grondgebied overmeesterd, naar de grond gewerkt en geboeid en vervolgens door de Nederlandse politie aan hun Duitse collega’s uitgeleverd.

In zijn auto werd 96 gram hasj, een geringe hoeveelheid wiet en een mes met een lemmet van 23 centimeter aangetroffen. Dit werd in beslag genomen. De man zit in voorarrest.