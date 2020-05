Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 25 mei 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

De bewolking is vanochtend nog hardnekkig, maar het is droog en er is een matige noordwestenwind. Vanmiddag breekt de zon steeds beter door, en de temperatuur stijgt naar 17 a 18 graden.

Vanavond en vannacht wordt het helder met vannacht kans op enkele mistbanken en minimumtemperaturen rond 7 graden. Morgen is een zonnige dag met wat hoge bewolking. Er is dan weinig wind en de temperatuur stijgt in de middag tot ongeveer 22 graden.

Een warme dag dus morgen, maar woensdag en donderdag gaat de temperatuur omlaag naar 17 a 18 graden. Woensdag is er iets meer bewolking, daarna is het meest zonnig en het blijft droog, waarschijnlijk ook in het volgende weekend.