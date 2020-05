GRONINGEN – Met deze campagne wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen ouders die door de coronacrisis in geldnood zitten en de contributie van een sport- of cultuurclub niet meer kunnen betalen, oproepen zich te melden. Het fonds betaalt dan de contributie voor een sportvereniging of cultuuraanbieden.

Kinderen en jongeren die tot voor kort wekelijks naar de voetbalclub, dansschool, judovereniging of muziekschool gingen, staan mogelijk het komende seizoen langs de zijlijn omdat hun ouders de contributie of het lesgeld niet meer kunnen betalen. “Dat kan en mag niet zo zijn”, benadrukt Rob Schuur. Schuur, sinds deze maand voorzitter van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen, benadrukt: “Sport en cultuur moet mogelijk blijven voor deze kinderen.”

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien in de provincie Groningen bijna 10.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Een groot gedeelte van deze kinderen kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor hun leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport en cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Het verenigingsleven haalt kinderen uit hun isolement, brengt de nodige orde en regelmaat en bovendien nemen zelfvertrouwen en motivatie zienderogen toe. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Door de coronacrisis zal het aantal kinderen dat opgroeit in armoede alleen maar toenemen vreest het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. Daarom is het Jeugdfonds deze week de campagne ‘Mag ik straks weer meedoen?’ gestart. Tijdens de lockdown is het belang van samen sporten op de vereniging en meedoen aan culturele activiteiten, extra duidelijk geworden. Met deze campagne wordt het belang van samen sporten en meedoen aan culturele activiteiten nogmaals onderstreept.

Magikweermeedoen.nl

Hiervoor is de speciale campagnepagina magikweermeedoen.nl live gegaan. De pagina is bedoeld voor ouders (die door de coronacrisis financiële problemen hebben), intermediairs (die het verschil kunnen maken, juist nu) en donateurs (die deze kinderen/jongeren kunnen helpen met een donatie).

Steun van ambassadeurs

De campagne wordt volop gesteund door de landelijke ambassadeurs van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo staan onder andere Shanice van de Sanden, Erben Wennemars, Sanne Wevers en Miss Montreal achter deze campagne.

Niet alleen deze ambassadeurs maar ook oud-spelers van FC Groningen, Erik Nevland en Hans Hateboer, beseffen dat naast de sportverenigingen ook deze kinderen het moeilijk hebben. Zij staken FC Groningen een hart onder de riem door het kopen van seizoenkaarten die ze vervolgens doneerden aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen.

