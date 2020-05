Volop keus voor stellen die gaan trouwen in Stadskanaal

STADSKANAAL – Voor stellen in de gemeente Stadskanaal die trouwplannen hebben of een geregistreerd partnerschap willen aangaan heeft de gemeente volop keus in trouwambtenaren en huwelijkslocaties.

Naast onze BABS (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) Gonda Gelling, stelt de gemeente graag vijf nieuwe trouwambtenaren aan u voor: Annemiek Drenth, Ingrid de Weerd, Irma Abrahams, Lucia Ots en Wendy Rozema. Zo is er voor ieder koppel dat in onze gemeente wil trouwen een geschikte BABS.



Voor stellen die willen trouwen is het mogelijk om naast een huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis en Huize Ter Marse nu ook te kiezen voor de volgende vier locaties: Gasterij Natuurlijk Smeerling in Onstwedde, Theater Geert Teis, S.T.A.R. en de Semsstraat kerk.



Nieuwe trouwambtenaren

In het najaar van 2019 is de gemeente op zoek gegaan naar nieuwe mensen voor de functie van BABS. Ruim 50 belangstellenden reageerden op onze oproep. Een mooi aantal om uit te selecteren voor het uitbreiden van de pool met trouwambtenaren in onze gemeente. Belangrijke karaktereigenschappen en competenties voor een BABS zijn enthousiasme, creatief, interesse in mensen, inlevingsvermogen, persoonlijkheid, en oplossingsgerichtheid. Uiteraard is het spreken van ons dialect Gronings een voordeel evenals het spreken van andere talen.

Trouwen op locatie

Om stellen die gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap volop keus te geven breidt de gemeente Stadskanaal de vaste plekken voor een huwelijksvoltrekking uit met vier nieuwe locaties. Voldoende keus voor stellen om van hun trouwdag ‘de mooiste dag’ te maken! Op de locaties buiten het gemeentehuis zijn de tijden verruimd van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 tot 20.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie over trouwlocaties en alle trouwambtenaren staat op onze website: www.stadskanaal.nl/trouwen.

Op de foto: alle trouwambtenaren met van links naar rechts: Gonda Gelling, Ingrid de Weerd, Wendy Rozema, Irma Abrahams, Lucia Ots en Annemiek Drenth.