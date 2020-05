WILDLANDS weer officieel geopend voor bezoekers

EMMEN – WILDLANDS Adventure Zoo Emmen heropent vandaag de poorten, na aanpassingen aan de anderhalvemetereconomie en na succesvolle testrondes met personeel en abonnementhouders.

Tim de Zwarte, abonnementhouder en voorzitter van de WILDLANDS klankbordgroep WILDfriends, knipte vanmorgen om stipt 10 uur het lint voor de entree door en heropende daarmee officieel het park. En met een muzikaal welkom van de folkband Rapalje op het Kompasplein genieten de eerste officiële bezoekers weer van een bezoek aan het dierenpark.

Bezoekers zullen tijdens hun bezoek een aantal vernieuwingen zien in het park zoals de Jungle Arena met nieuwe tribune, verblijf voor gordeldieren en extra beplanting uit Costa Rica. Souvenirshop De Expeditie heeft een totaal nieuwe uitstraling gekregen en het aantal rookplekken in het park is teruggebracht naar vijf aangewezen, afgeschermde locaties. Directeur Erik van Engelen is blij dat het park na bijna tachtig sluitingsdagen vandaag weer officieel de poorten heeft geopend: “We zagen veel blije bezoekers tijdens de testdagen en het park ligt er mooi bij. Fijn dat we mensen weer kunnen laten genieten van onze dieren en de natuur, dat hebben veel mensen gemist. Met een ruim opgezet park van 23 hectare groot kunnen we iedereen voldoende ruimte bieden.”

In verband met de maatregelen voor de anderhalvemetereconomie werkt WILDLANDS met een beperkte maximumcapaciteit. Het is verplicht om je dag van bezoek te reserveren, ook als men al een in het bezit is van een geldig ticket of abonnement van WILDLANDS. De verkoop van tickets vindt uitsluitend online plaats via de website. Het park volgt het protocol ‘Veilig Samen Uit’ dat is opgesteld samen met de Club van Elf (Nederlandse Dag Attracties). Dit protocol biedt drie garanties omtrent de anderhalve meter afstand tussen huishoudens, goede informatievoorziening en extra hygiënemaatregelen.

Lees meer over de aanvullende maatregelen via www.wildlands.nl/veiligsamenuit

