ChristenUnie, CDA en VVD verkennen coalitie-opties

STADSKANAAL – In de gemeente Stadskanaal verkennen ChristenUnie, CDA en VVD coalitie-opties.

Na het vertrek van de SP uit de coalitie in Stadskanaal hebben ChristenUnie, CDA en VVD geconcludeerd in ieder geval met deze drie partijen samen verder door te willen besturen in Stadskanaal. De drie partijen hebben echter een minimale meerderheid en zoeken naar mogelijkheden om de moeilijke opgaven waar Stadskanaal voor staat vorm te geven met een breder politiek draagvlak en een adequaat aantal fte’s in het college.

Zij hebben daarom Bert Nederveen gevraagd om als verkenner te inventariseren wat de beelden, wensen en adviezen van de overige partijen zijn qua bestuurssamenstelling en om te onderzoeken of andere partijen bereid zijn om in deze onzekere periode bestuurs-verantwoordelijkheid te nemen met de overgebleven partijen. Nederveen is wethouder in de gemeente Westerkwartier en heeft als informateur opgetreden bij de vorming van de coalitie in 2018.

De verwachting is dat de verkenning binnen twee weken is afgerond.

Ingezonden