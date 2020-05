Deze week centraal: Thijs Huisman (Bootverhuur Blauwestad)

Deze week staat Thijs Huisman met zijn Bootverhuur Blauwestad en Huninga’s Watersport centraal in de ‘We gaan door’-campagne. Thijs Huisman is havenmeester van de jachthaven Midwolda en Havenkwartier aan het Oldambtmeer, runt een zeilschool en een bootverhuurbedrijf.

‘Het is best wel schakelen met de maatregelen die elke keer veranderen. Je moet constant meebewegen en je afvragen hoe je dingen wilt aanpakken. Ik ben geen dingen aan het doen die ik altijd al had willen doen, want we zijn gewoon open voor verhuur van boten. Het gaat anders dan anders, maar het was mooi weer in april, dus we hebben aardig wat bootjes verhuurd aan gezinnen. Er is verder weinig te doen, dus mensen gaan graag het water op om even uit te waaien.

Normaal neem ik zelf altijd vrij met Koningsdag, dan vind ik het leuk om over de vrijmarkt te lopen. Maar nu werd er natuurlijk niks georganiseerd, dus was ik aan het werk en hebben we een record aantal bootjes verhuurd. Dat was super.

Het zal een beetje een gek jaar worden. Ik hoop dat we een mooie zomer krijgen en we in juli en augustus echt kunnen knallen.’



Volgende week staat Mariët van der Helm (Landwinkel Ol Diek) in het middelpunt en de week erna Renee Boonman (Boerderij Hermans Dijkstra)