Gemeentehuis in Wedde voor onbepaalde tijd gesloten

WEDDE, SELLINGEN – Het gemeentehuis in Wedde is in verband met de coronacrisis voor onbepaalde tijd gesloten.

Binnenkort naar het gemeentehuis? De gemeente verzoekt je zoveel mogelijk je bezoek uit te stellen.

Is uitstel niet mogelijk? Maak dan een afspraak in het gemeentehuis in Sellingen. Met ingang van woensdag 27 mei kun je ook een afspraak maken op de woensdag- en donderdagavond. Een afspraak maak je via: www.westerwolde.nl/afspraak.

Bron: gemeente Westerwolde