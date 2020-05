Jannes de Vries in het Veenkoloniaal Museum Veendam

VEENDAM – Vanaf dinsdag 2 juni is het Veenkoloniaal Museum in Veendam weer geopend voor bezoekers. Daarmee start ook de expositie met schilderijen van Ploegschilder Jannes de Vries.

De Ploegschilder Jannes de Vries (1901-1986) is van grote betekenis geweest voor het kunstklimaat in de provincie Groningen. Met deze tentoonstelling wil het Veenkoloniaal Museum een zo compleet mogelijk overzicht geven van zijn oeuvre.

De Vries was lid van de Groningse kunstenaarsvereniging De Ploeg. Hoewel de schilder vooral bekend staat om zijn felgekleurde landschappen en de kunst die is ontstaan naar aanleiding van zijn buitenlandse reizen, maakte hij ook religieus werk. In de jaren zestig kwam De Vries regelmatig naar Veendam. Hij gaf daar schilderles aan de leden van ‘Het Palet’, op dat moment de enige vereniging van amateurkunstenaars in Noordoost-Nederland. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Ploegkenner Richard ter Borg.

De schilder was een gelovig man en bracht dat tot uiting in zijn werk. De grootsheid van zijn Schepper wilde hij voelbaar maken door krachtige composities met bijzondere kleuren en landschappen met hoge horizon. Ook schilderde hij voorstellingen uit de Bijbel. Eind jaren zeventig kocht de gemeente Winschoten maar liefst vijftien van deze religieuze schilderijen van De Vries. Deze hangen sindsdien in de Marktpleinkerk in Winschoten en een gedeelte hiervan is te zien op de tentoonstelling in het Veenkoloniaal Museum.

De expositie is tot en met 16 augustus.

Er gelden aangepaste openingstijden. Het museum is maandag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

In verband met de coronamaatregelen is het verplicht minimaal 24 uur voor het bezoek te reserveren via www.veenkoloniaalmuseum.nl.

Ingezonden