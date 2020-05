DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen 20 en 25 mei is vanaf een bouwplaats bij een eetgelegenheid An der Autobahn in Haren twee voorvorken voor een bulldozer gestolen. Een van de beide voorvorken was iets verbogen. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Papenburg

Gisteravond is om half acht langs het Mittelkanal een auto in het water beland. Het ongeluk gebeurde toen een 20 jarige bestuurster van een BMW Mini te laat zag dat een voor haar rijdende 30 jarige bestuurder van een Peugeot remde. Ze reed frontaal achter op de Peugeot. Vervolgens sloeg haar auto over de kop en belandde in het kanaal. Beide bestuurders werden naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 24.000 euro geschat.

Tussen woensdagmiddag half zes en maandagmorgen zeven uur is ingebroken bij een school aan de Splitting links in Papenburg. Uit de kantine werd snoep gestolen, wat ergens anders in het gebouw werd opgegeten. Ook werd een vlizotrap vernield. De schade wordt op meerdere duizenden euro’s geschat.

.