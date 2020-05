Politie treft hennepkwekerij aan in Drouwenermond

DROUWENERMOND – Gisteren heeft de politie in Drouwenermond een hennepkwekerij ontmanteld. Hiermee kwam de teller van in Drenthe opgerolde hennepkwekerijen deze maand op vijf.

Gisteren werd in een pand aan het Zuiderdiep een hennepkwekerij ontdekt. In de kwekerij stonden 182 planten. Omdat er sprake was van stroomdiefstal heeft Enexis de elektriciteit in het pand afgesloten.

Op 13 mei ontdekte de politie ook een kwekerij op het Industrieterrein in Schoonebeek. Hierbij is één persoon aangehouden. Een dag later werd in twee ruimtes van een pand aan de Papaverstraat in Coevorden hennepkwekerijen, met in totaal 288 planten, ontdekt. Ook daar was sprake van stroomdiefstal. Er werd één aanhouding verricht.

Ook in Assen werden werden twee hennepkwekerijen opgerold. Er werden in totaal drie personen aangehouden.

In alle gevallen werden de planten, goederen en kweekapparatuur in beslag genomen en vernietigd.