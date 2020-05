Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 26 mei 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

WOLKEN EN WAT ZON

Er is vanochtend een klein hogedrukgebied boven Drenthe en Groningen en daardoor is er weinig wind, maar er is vrij veel bewolking. Die is er ook vanmiddag, maar de zon kom er dan vaker bij en het blijft droog, de maximumtemperatuur is 21 a 22 graden. De wind wordt vanmiddag zwak tot matig uit noord tot noordoost, windkracht 2 tot 3.

Morgen is er iets meer wind, door een hogedrukgebied boven Engeland en Schotland. Het weerbeeld verandert weinig met zonnige perioden en bewolkte momenten. Minimum rond 11 graden, maximum morgen rond 20 graden.

Donderdag is een zonnige dag met 21 graden, daarna is er soms wat bewolking. Maar het het is dan tot begin volgende week vrij zonnig met middagtemperaturen van 20 tot 23 graden.