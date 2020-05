Berlinda Aukema volgt Herman Groothuis op als gemeentesecretaris Oldambt

OLDAMBT – Berlinda Aukema is vanaf 20 juli de nieuwe gemeentesecretaris van Oldambt. Zij volgt Herman Groothuis op, die in juli met pensioen gaat.

Groothuis stond aan de wieg van de huidige gemeente Oldambt. Hij trok de fusie van Reiderland, Scheemda en Winschoten en bouwde de afgelopen jaren aan een stevige ambtelijke organisatie. Politiek waren het roerige jaren, maar Groothuis was de constante factor in het college. Hij loodste Oldambt door moeilijke financiële tijden en bestuurlijke crises. Dieptepunt was het overlijden van burgemeester Pieter Smit in 2018, de eerste burgemeester van Oldambt, met wie Groothuis jarenlang intensief samenwerkte. De afscheidsreceptie van Groothuis vindt in verband met de coronamaatregelen later dit jaar plaats.

Groothuis wordt opgevolgd door Berlinda Aukema (56) uit Groningen. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vertelt: “We zijn heel blij met Aukema. Zij is een ervaren manager, met brede ervaring en veel mensenkennis. Wij zien in haar de ideale kandidaat om te werken aan verdere verbinding en samenwerking. Er liggen hier flinke uitdagingen, zowel op het financieel vlak als qua organisatieontwikkeling. Wij denken dat zij hier een goede bijdrage aan kan leveren.”

Aukema heeft een achtergrond in de jeugdzorg, energievoorziening, welzijn en aardbevingen in diverse managementfuncties. Het publiek domein is een rode draad in haar loopbaan. Ze werkte veel voor en met gemeenten, maar nog niet eerder ín een gemeentelijke organisatie. “Het leuke aan deze baan is dat je hier het dichtst bij de mensen staat. Ik realiseer me ook dat het politiek best dynamisch en complex is. Maar ik zie ook veel kansen in het vormgeven van de moderne democratie,” aldus Aukema.

Over haar eerdere carrière vertelt Aukema: “Ik ben altijd veel bezig geweest met organisatieontwikkeling. Vooral gericht op samenwerking, het bouwen van goede teams, het inzetten van mensen op hun talenten en innovatie. De huidige tijd vraagt veel van de solidariteit en de samenwerking. Maar ik zie in de nieuwbouw van het gemeentehuis en centrale huisvesting juist nu ook een mooie kans om een volgende stap te maken in de organisatie. Verder is Oldambt natuurlijk een prachtig gebied met een rijke geschiedenis en veel uitdagingen, zoals de bevingsproblematiek en krimp. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan.”

