CDA: “Inwoners gemeente Westerwolde gaan veel meer betalen voor afval!”

WESTERWOLDE – In de Raadsvergadering vanavond zal een besluit worden genomen over het nieuwe grondstoffenbeleidsplan.

Vorig jaar is het grondstoffenplan nog teruggetrokken, omdat het College had verzuimd om tijdig de contracten met Renewi op te zeggen. Nu ligt er dan een nieuw plan! CDA Westerwolde beoordeelt dit plan op basis van drie belangrijke uitgangspunten: goede service voor inwoners van Westerwolde, betaalbare afvalverwerking en duurzaamheid.

In het plan wat nu voor ligt, lijken de prijzen voor inwoners alleen maar te stijgen. Een gemiddeld gezin betaalt nu 245,- euro (1 totaalbedrag). Met het nieuwe afvalplan waarbij Diftar wordt ingevoerd, zal dit bedrag voor een gemiddeld gezin toenemen tot ongeveer 300,- euro (dit is inclusief 16 ledigingen van de grijze container). In het plan dat vorig jaar werd gepresenteerd (maar niet tot uitvoering is gekomen) werd nog gesproken van een bedrag 195,- euro voor een gemiddeld gezin (ook gebaseerd op 16 ledigingen). Onduidelijk is wat de reden is voor de prijsstijging.

Dit afvalplan raakt de inwoners van Westerwolde hard in haar portemonnee. Zeker ook omdat plastic afval weer gewoon in de grijze container gedeponeerd kan worden. Echter, voor de grijze container zal per lediging betaald moeten worden. 16 ledigingen per jaar zal voor veel inwoners dan ook niet voldoende zijn. De prijs zal voor velen dus nog veel hoger worden dan 300,- euro. Wij vinden deze kosten veel te hoog en kunnen inwoners niet uitleggen waarom dit grondstoffenplan beter is dan het huidige contract dat we nu hebben.

U kunt de vergadering vanaf 20.00 uur live volgen via het YouTube kanaal van de gemeente Westerwolde en Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of via www.radiowesterwolde.nl

Ingezonden door:

Fractie CDA Westerwolde

Herma Hemmen

Fractievoorzitter