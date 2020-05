Grondstoffenplan gemeente Westerwolde voorlopig van tafel

WESTERWOLDE – Vanavond is het voorgestelde grondstoffenplan weggestemd.

Vanavond werd in de Raadsvergadering gestemd over het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Dit plan houdt in grote lijnen in dat inwoners van de gemeente Westerwolde naast een vastrecht in 2021 ook moeten betalen per lediging van de grijze bak. Ook verdwijnt in het plan de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Vorig jaar werd het grondstoffenplan teruggetrokken, omdat het College had verzuimd om tijdig de contracten met Renewi op te zeggen. In het nieuwe plan lijken de prijzen voor inwoners fors te stijgen. Een gemiddeld gezin betaalt nu 245,- euro (1 totaalbedrag). Met het nieuwe afvalplan waarbij Diftar wordt ingevoerd, zal dit bedrag voor een gemiddeld gezin toenemen tot ongeveer 300,- euro (dit is inclusief 16 ledigingen van de grijze container). In het plan dat vorig jaar werd gepresenteerd (maar niet tot uitvoering is gekomen) werd nog gesproken van een bedrag 195,- euro voor een gemiddeld gezin (ook gebaseerd op 16 ledigingen). Volgens wethouder van der Goot heeft de prijsstijging mede te maken met kosten voor het aanpassen van de afvalbrengstations in Ter Apel en Vriescheloo.

Het nieuwe grondstoffenplan werd in stemming gebracht. Voor stemden Gemeentebelangen en PvdA, met uitzondering van de heer Brouwer. Daarmee was de uitslag 10 stemmen voor en negen tegen. De rest van de Raadsleden stemde tegen, waarbij het voorstel voorlopig van tafel is.