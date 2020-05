Harm en Fennie bedanken de helden van de brandweer

VLAGTWEDDE – Harm en Fennie, de buren van de Sultan, bedanken middels onderstaande brief de mensen van de brandweer.

Beste Helden,

Wat zijn we jullie intens dankbaar!

Op vrijdagavond 15 mei ging het restaurant van onze buren, de Sultan in grote vlammen op. Wat zijn we geschrokken, maar dankzij jullie kordate optreden is ons huis gelukkig gespaard gebleven.

We willen op deze manier alle betrokken korpsen, hulpdiensten en alle brandweerlieden enorm bedanken en overige instanties voor de inzet.

Want het blijft natuurlijk onmogelijk om jullie allemaal persoonlijk te bedanken, daarom doen we dit als blijk van grote waardering voor jullie gedrevenheid en grote inzet.

HELDEN, Super bedankt!

Harm en Fennie,

Wilhelminastraat 41

Foto’s: Bé Eelsing