Kijk en luister mee bij de Raadsvergadering Gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond kunt u live meekijken en luisteren bij de Raadsvergadering van de Gemeente Westerwolde.

Vanavond begint de Raadsvergadering van de gemeente Westerwolde om acht uur. Op de agenda staat onder anderen het grondstoffenplan en de mogelijke komst van zonneparken in Bellingwolde, Harpel (uitbreiding) en Ter Apel. Klik HIER voor de volledige agenda.

U kunt de vergadering live volgen via het YouTube kanaal van de gemeente Westerwolde en Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of via www.radiowesterwolde.nl



Bron: Gemeente Westerwolde