Koning Willem-Alexander bezoekt Overschild en Siddeburen

SIDDEBUREN, OVERSCHILD – Vanmiddag heeft Koning Willem-Alexander een informeel werkbezoek gebracht aan Overschild en Siddeburen. Hij heeft zich laten informeren over de versterkingsoperatie en de gevolgen van de corona-crisis in deze dorpen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn trad op als gastheer en gespreksleider.

In Overschild sprak de Koning in dorpshuis De Pompel om 14.00 uur ruim 40 minuten met 5 inwoners die vanuit verschillende situaties met de versterking te maken hebben. In Overschild hebben 80% van de huizen te maken met sloop en nieuwbouw, de overigen met versterking. Na het gesprek kreeg de Koning een korte rondleiding door het dorp en liep hij langs enkele huizen van inwoners met wie hij even daarvoor gesproken had.

Het tweede deel van zijn bezoek vond plaats om 15.15 uur in het nieuwe Multifunctioneel Centrum(MFC) in Siddeburen. Na een korte rondleiding door het gebouw sprak de Koning in de grote zaal met 5 inwoners die vanuit diverse achtergronden te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning en de effecten van de corona-crisis. Dat kan zijn als lokale ondernemers, betrokken vrijwilliger bij de voetbalclub, lid van een dorpsorganisatie of bestuurslid van het MFC.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn blikt tevreden terug op het bezoek van de Koning: “De bewoners, maar ook het gemeentebestuur van Midden-Groningen zijn erg blij met het bezoek van de Koning aan deze mooie dorpen in Midden-Groningen. Hij heeft zich zeer belangstellend getoond voor de maatschappelijke gevolgen van het verloop van de versterkingsoperatie. Die heeft zeer grote en soms schrijnende gevolgen voor inwoners en naar mijn indruk is dat goed en indringend overgebracht aan de Koning. Het lange wachten en het oerwoud aan regels en instanties spelen de inwoners duidelijk parten. Daarnaast laat ook de coronacrisis het leven in Overschild en Siddeburen zeker niet onberoerd.”

Ingezonden door Gemeente Midden Groningen

Foto’s: Fotografie: Wilco van der Laan