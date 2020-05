Laatste ronde “huiskamerquiz” loopt deze week

VLAGTWEDDE – Deze week loopt al weer de zesde (en laatste) ronde van de “Huiskamerquiz” van de Activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde.

Zes weken lang wordt er iedere zaterdag een vragenronde op Facebook en de website van de vereniging gezet. Een week lang heeft men dan de tijd de antwoorden in te sturen. Na “Bekende Groninger sporters”, “Landenvlaggen”, “Nederlandse internationals”, “Sportvragen Algemeen” en “Groninger Burgemeesters”, is deze week de vraag “Dertien voor twaalf” aan de orde. Dit als variant op het bekende TV-programma “Twee voor twaalf”.



De Activiteitencommissie hoopt dat er deze week nog nieuwe deelnemers instromen, mede omdat er ook nu weer een weekprijs(je) beschikbaar is voor diegene die alle antwoorden goed heeft. Indien er meerdere goede antwoorden zijn wordt er geloot. De weekprijs van de vierde ronde is gewonnen door Thorben Hulsman. Het insturen kan naar Harm Jan Pleiter en dan bij voorkeur via de mail (hjpleiter@hetnet.nl).



Aan het eind van de quiz is er voor diegene die de meeste punten heeft behaald een mooi levensmiddelenpakket beschikbaar. Deelname kost uiteraard niets. De commissie hoopt dus dat veel mensen proberen de antwoorden op de verschillende vragen te vinden en dat deze natuurlijk ingestuurd worden. Het moge duidelijk zijn dat er bij het vinden van de antwoorden hulpbronnen mogen worden gebruikt. De

Activiteitencommissie wenst iedereen veel succes met het vinden van de goede antwoorden.



In de zesde ronde gaat het dus om het beantwoorden van twaalf vragen. Met de eerste letters van deze antwoorden moet vervolgens een woord worden gemaakt. De twaalf antwoorden en het woord moeten alle worden ingeleverd. De opdracht is bijgevoegd, maar ook in PDF-vorm te vinden op de site van de voetbalvereniging. Stuur de antwoorden uiterlijk vrijdag 29 mei (24.00 uur) in.

