Minder Facebookgebruikers in provincie Groningen

GRONINGEN – Elk jaar publiceert Social Dutch de laatste Facebook en Instagram cijfers per gemeente. Cijfers die voornamelijk dienen ter motivatie en bewustwording voor organisaties en bedrijven om deze sociale media te omarmen als belangrijk marketing- en communicatie middel.

Uit ons onderzoek en het rapport dat voor u ligt, kunnen we constateren dat, anno 2020, zo’n 54% van de Nederlanders gebruik maakt van Facebook. Daar waar in 2019 het aantal gebruikers nog zo’n 6% daalde, is het aantal gebruikers dit jaar nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. onze cijfers uit 2019 en lijkt een daling te zijn gestopt. Te veronderstellen valt dat dit te maken heeft met het uitblijven van nieuwe affaires rondom de privacy van Facebook en een toename van social media activiteiten in de Corona Crisis. Uit recent onderzoek van GfK is bijvoorbeeld gebleken dat de tijd die men in Nederland spendeert op sociale netwerken tijdens de coronacrisis is gestegen met 34%. Ook uit eigen onderzoek blijkt een behoorlijke stijging. In tijden van fysieke afstand wordt digitale nabijheid dus belangrijker.

Instagram is landelijk wederom gestegen. Dit komt erop neer dat 39% van de Nederlanders gebruik maakt van Instagram, een stijging van 12% t.o.v. onze cijfers uit 2019.

In de provincie Groningen daalde het aantal Facebook gebruikers wel met 3% t.o.v. van onze cijfers uit 2019. Het aantal Instagram gebruikers steeg met 11%.

Het volledige rapport leest u HIER.

Ingezonden.