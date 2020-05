Nog geen negatieve zwemadviezen in onze regio

OOST GRONINGEN – Voor natuurbaden in Oost Groningen zijn nog geen negatieve zwemadviezen van kracht.

Voor het zwemseizoen start begint het waterschap met de wekelijkse zwemwatercontroles. Iedere officiële zwemplas wordt iedere twee weken gecontroleerd op blauwalg en bacteriën. Is het water niet schoon genoeg, dan adviseert het waterschap de beheerder om een waarschuwing of zelfs zwemverbod uit te doen.

Monsternemers en analisten

De monsternemers doen ter plekke al een eerste beoordeling. De monsters die ze nemen worden vervolgens geanalyseerd in het laboratorium. Dit doet waterschap Hunze en Aa’s voor hun eigen waterschap én dat van waterschap Noorderzijlvest.

Op dit moment zijn er voor de zwemplassen in Oost Groningen geen waarschuwingen van kracht. Wel is er voor Langebosch, Borgerswold Veendam en het Zwaneveldsgat, Kolham een negatief zwemadvies vanwege blauwalg en voor het zeestrand bij het Eemshotel in Delfzijl en Termunten een negatief zwemadvies vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Dit kan maag-darmklachten veroorzaken. Blauwalg kan bovendien tot huidirritatie leiden.

Deze waarschuwingen gelden ook voor de Grote Rietplas, watersportstrand, parelstrand en rietstrand in Emmen en het Hunzedal in Borger. Voor de Kleine Rietplas en Bargerhoek in Emmen is een waarschuwing voor blauwalg afgegeven.

Actuele zwemwaterinfo

De meest actuele informatie over de zwemplassen vindt u op www.zwemwater.nl .

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s