Reisverzekeraars sluiten corona uit als geldige reden voor annulering

NEDERLAND – Reisverzekeraars hebben de voorwaarden aangescherpt met betrekking tot het coronavirus. Corona is geen onvoorziene gebeurtenis meer en dit heeft invloed op de dekking van de reisverzekering. Consumentenadviseur Pricewise ziet ook een daling van 80% van de aanvragen van reisverzekeringen in mei en april ten opzichte van vorig jaar. Toch is het verstandig een reisverzekering te hebben en deze niet meteen op te zeggen, ook niet als je in Nederland op vakantie gaat. Hoe, waarom, wat, wanneer? Dat staat in dit artikel.

Corona is geen onvoorziene gebeurtenis meer

“Verzekeraars hebben nu duidelijker aangegeven wat er niet gedekt is onder de annuleringsverzekering,” zegt Pricewise-directeur Hans de Kok in De Ochtendspits van BNR Nieuwsradio. “Zo is het begrip epidemie aangepast naar pandemie, waardoor vergoeding bijna onmogelijk wordt.” Wel legt hij uit dat het nog wel kan uitmaken wanneer je de reisverzekering hebt afgesloten en wanneer de reis is geboekt en betaald. Of een reiziger vergoeding kan verwachten, ligt dus aan het moment.

Hoe zit het dan precies? Met een reisverzekering verzekert een verzekeringnemer zich voor onvoorziene gebeurtenissen tijdens de reis. Onvoorziene gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld verloren bagage of een gestolen tas. En corona? Dit onvoorziene virus hoorde daar in 2019 en begin 2020 ook bij. Dat betekent het volgende: is de reis voor de coronacrisis geboekt, betaald én is er voor die tijd een reisverzekering afgesloten? Dan geldt er mogelijk een vergoeding.

Aan de andere kant betekent dat ook: is de reis tijdens de crisis geboekt en wil de reiziger deze nu annuleren vanwege het coronavirus? Dan wordt corona niet als onvoorzien beschouwd en is er geen recht op een annuleringsvergoeding.

Ruim 80% minder aanvragen voor de reisverzekering

In tegenstelling tot stijgende oriëntatie van de consument in maart naar energiecontracten en telecomabonnementen, is er voor de reisverzekering niet geheel onverwacht een andere trend te zien. In de maanden april en mei van 2020 is het aantal aanvragen van een reisverzekering ten opzichte van april en mei 2019 met ruim 80% gedaald. En die daling is niet gek: het vooruitzicht om dit jaar nog ver op vakantie te gaan is er niet.

Toch is er bij Pricewise geen grote leegloop te zien wat betreft het opzeggen van de doorlopende reisverzekeringen. En dat is verstandig volgens De Kok, zeker voor wie nog in Nederland op vakantie gaat dit jaar. “Ook als je in Nederland op de hei gaat zitten, kan je reisverzekering van pas komen. Hierbij is het zaak om te kijken naar bagagedekking, hulp bij pech, en dekking voor bijzondere sporten zoals surfen en duiken,” aldus De Kok in De Telegraaf.

Vergoedingen reismaatschappijen en verzekeraars

De vergoedingen die vliegtuigmaatschappijen, reisorganisaties en verzekeraars bieden als de vakantie niet kan doorgaan door de coronacrisis, kunnen flink verschillen. Elke dag kunnen deze voorwaarden wijzigen en daarom raden we vakantiegangers aan om altijd contact op te nemen met de verzekeraar, vliegmaatschappij of reisorganisatie. Op die manier wordt er hoe dan ook juist geïnformeerd. En is het plan om in Nederland op vakantie te gaan? Overweeg dan de reisverzekering nog eens onder de loep te nemen en te vergelijken op prijs en dekking.

Ingezonden door Pricewise