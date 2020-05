SHC De oude Stelmakerij weer open voor publiek

SELLINGEN – Alles stond gereed voor een nieuwe tentoonstelling in de schuur van SHC de Oude Stelmakerij, toen vanwege de corona-maatregelen alles werd afgeblazen en de musea dicht gingen. Vanaf vrijdag 5 juni gaan de deuren echter weer open. Nu zonder feestelijke opening, maar helemaal ingericht om in de 1,5 meter-samenleving op veilige afstand weer bezoekers te ontvangen.

In de nieuwe expositie, getiteld ‘Groeten uit Sellingen’ zijn oude ansichtkaarten en foto’s te zien van het dorp Sellingen en de directe omgeving. Deze foto’s zijn door bureau Koopmans & Van Dalen Communicatie in Sellingen in een bijzondere presentatie gegoten die uitnodigt tot verder kijken en veel nostalgische herinneringen zal oproepen. De aanleiding voor de tentoonstelling was een schenking van een collectie oude foto’s door de Rotary aan het SHC van ansichtkaartenmaker JosPé uit Arnhem. In deze collectie zaten ook veel foto’s van Sellingen uit de jaren zestig. Voor de tentoonstelling is verder dankbaar gebruik gemaakt van de verzamelingen van Geert Drenth en de familie Hoomoedt. Ook worden er van oude foto’s, dezelfde situaties in het heden getoond.

Bij de tentoonstelling is een fraaie brochure gemaakt waarin de foto’s zijn afgebeeld en voorzien van informatie, en bij elk thema zelfs nog meer dan in de tentoonstelling kon worden getoond. Deze brochure is in de Stelmakerij te koop.

Omdat de Stelmakerij ook een Toeristisch informatiepunt huisvest, hoeft u zich, zoals bij de heropening bij de meeste musea gebruikelijk, niet vooraf aan te melden. Wel hanteren we de nodige voorzorgsmaatregelen en kan u gevraagd worden bij drukte even op uw beurt te wachten vanwege het maximale aantal toegestane bezoekers per keer. Zoals overal geldt ook hier: heeft u klachten als verkoudheid, hoesten, kortademigheid of koorts? Kom dan niet. SHC de Oude Stelmakerij is gratis toegankelijk van donderdag tot en met zondag van 13.00-16.00 uur.

Activiteit: Expositie ‘Groeten uit Sellingen ‘ in SHC De Oude Stelmakerij te Sellingen

Datum: van 5 juni tot en met 25 oktober 2020.

Openingstijden: donderdag tot en met zondag van 13.00-16.00 uur.

Plaats: SHC De Oude Stelmakerij, Dorpsstraat 32, 9551 AE te Sellingen;

Entree: gratis

