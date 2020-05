Vliegtuigbom aangetroffen in Meppen

MEPPEN – Bij bouwwerkzaamheden aan de Domhof is vanmiddag een Amerikaanse vliegtuigbom aangetroffen.

Bij bouwwerkzaamheden is vanmiddag aan de Domhof in Meppen een Amerikaanse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De bom wordt vandaag nog door de Duitse Explosieven Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt.

De omgeving rond de bom is afgezet. Bewoners (ongeveer 1.200) die binnen een straal van 500 meter rond de bom wonen zijn geëvacueerd. Dit behelst ook een deel van het centrum van Meppen. De bewoners die niet bij familie of vrienden terecht kunnen worden opgevangen in de Kossehof aan de Vogelpohlstraße. Er zijn bussen ingezet. Het ziekenhuis “Ludmillenstift” hoeft niet ontruimd te worden. Het scheepsvaartverkeer op de Eems is tijdelijk stilgelegd. Ook is er tijdelijk boven Meppen geen luchtvaartverkeer.