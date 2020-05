Alles over het gebruik van onroerend goed in Stadskanaal in één handig systeem

STADSKANAAL – Als eerste gemeente in de provincie Groningen en als één van de eerste gemeenten in Nederland heeft de gemeente Stadskanaal het project ‘Beter kenbaar’ afgerond. In dit project worden alle beperkingen op het gebruik van gebouwen en gronden binnen een gemeente samengebracht in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Het afronden van het project ‘Beter kenbaar’ is een belangrijke stap in de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in 2021. ’ ‘Beter kenbaar’ komt voort uit een wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb). Volgens deze wet moeten gemeenten en andere overheden alle beperkingen die zij opleggen aan het gebruik van gronden of gebouwen inzichtelijk maken. Zo’n beperking kan bijvoorbeeld te maken hebben met een monumentale status, een geluidsnorm, een verontreiniging of een sluiting van een (deel van een) object vanwege overtredingen van de Woningwet of de Opiumwet. Voor iedere potentiële koper is het van groot belang om van deze beperkingen op de hoogte te zijn, want de beperkingen kunnen van grote invloed zijn op de waarde en de gebruiksmogelijkheden.



Eén simpel loket voor alle vragen

De gemeente Stadskanaal krijgt regelmatig vragen over de Wkpb van notarissen, makelaars of anderen bij de aankoop van onroerend goed. Notarissen zijn namelijk verplicht onderzoek te doen naar opgelegde beperkingen voor ze een verkoop kunnen laten passeren. Dat onderzoek kunnen zij en anderen nu zelf doen via één simpel loket op de website van het Kadaster. Dat scheelt hen en de gemeente veel werk. In de basisregistratie van het Kadaster staan alle relevante stukken, inclusief de bijbehorende brondocumenten. Uiteraard voldoen deze stukken aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

