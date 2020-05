Europese Commissie: Alle rijbewijzen zeven maanden langer geldig

REGIO – Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Afgelopen april besloot Van Nieuwenhuizen al dat rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Deze coulance wordt met deze maatregel van de Europese Commissie uitgebreid en verlengd. Door de tijdelijke regeling kunnen mensen vanaf de dag dat hun rijbewijs verloopt, maximaal zeven maanden blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De regeling geldt voor Nederland en alle andere EU-lidstaten.

In tegenstelling tot de eerdere Nederlandse versoepeling, geldt deze Europese regeling voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Vorige maand besloot de minister om ook de geldigheid van onder meer het theorie-examen voor het rijbewijs te verlengen. Als de geldigheid hiervan is verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven ze tot 1 juni 2020 geldig. Voor theorie-examens die vervallen in de periode van 1 juni tot 1 oktober, heeft Van Nieuwenhuizen besloten de geldigheid te verlengen tot 1 april 2021.

Bron: Rijksoverheid