Steun voor sociale werkbedrijven tijdens coronacrisis

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 28 mei 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

LATER WAT WOLKEN

Het is vanochtend onbewolkt, maar in de loop van vanmiddag en vanavond komt er uit het noordwesten wat bewolking. Er is een zwakke tot matige noordenwind vandaag (windkracht 2 tot 4), en daarmee wordt het later 18 a 19 graden.

Dus het is niet zo warm maar wel mooi weer, morgen wordt het ongeveer 20 graden en vannacht koelt het af tot een graad of 4. Ook morgen is er veel zon, met soms wat hoge bewolking en een paar stapelwolken.

In het weekend is zaterdag een heel zonnige dag, zondag is er meer bewolking met zonnige perioden. Het wordt in de middag ongeveer 21 graden, bij een matige wind uit noordoost tot oost. Van maandag tot woensdag is het warm met 23 tot 25 graden, daarna koelt het af met kans op regenbuien.