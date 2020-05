Vaarseizoen vanaf 1 juni 2020 van start

VEENDAM – Vanaf 1 juni 2020 is het voor vaarrecreanten mogelijk om volgens de gebruikelijke dienstregeling door Veendam te varen. In verband met de corona maatregelen start het vaarseizoen dit jaar een maand later dan gebruikelijk. Vanaf 1 juni start de brugbediening weer. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de jachthavens aan de Molenstreek (in het centrum van Veendam) en het Schipperskwartier (in Wildervank).

Vaarroute langs het Oosterdiep

Veendam heeft voor de vaarrecreant veel te bieden. De karakteristieke lintbebouwing herinnert aan de veenkoloniale geschiedenis van Veendam. Met name langs het Oosterdiep zijn meerdere monumentale panden vanaf het water te bewonderen. De vaarrecreant krijgt bij binnenkomst in de gemeente Veendam een tas overhandigd. Hierin bevinden zich informatiefolders met tips voor leuke activiteiten die in en rond Veendam te ondernemen zijn. Zo zitten er meerdere fiets-, wandel- en vaarroutes in, waardoor de omgeving op allerlei manieren ontdekt kan worden.

Maatregelen in de jachthavens

Aanmeren is in beide jachthavens mogelijk vanaf 1 juni 2020. Tot 1 juli 2020 zijn er nog wel een aantal beperkingen. De sanitaire voorzieningen (toilet- en douchevoorzieningen, legen van het chemisch toilet) zijn in beide jachthavens tot 1 juli 2020 niet te gebruiken. Daarnaast kan er pas vanaf 1 juli 2020 weer water getankt worden in de jachthaven aan de Molenstreek.

Meer informatie: www.veendam.nl/varen

