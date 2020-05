Verklaring van geen bedenkingen voor aanleg drie zonneparken in Westerwolde

WESTERWOLDE – Voor de aanleg van drie zonneparken in de gemeente Westerwolde is woensdagavond door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Woensdagavond werd in de digitale raadsvergadering gestemd over het af geven van verklaringen van geen bedenkingen voor drie aan te leggen zonneparken in Westerwolde.

Dit zijn zonneparken op een perceel tussen de Veenweg en de grens met Duitsland in Ter Apel, een perceel tussen Veendijk en de grens met Duitsland te Bellingwolde en aan de Vloeiveldweg te Harpel (zogenaamd Harpel 2).

Wat betreft het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark in Ter Apel waren de raadsleden unaniem voor en ook met één stem tegen werd deze verklaring voor de aanleg van een zonnepark in Bellingwolde afgegeven. Wat betreft de uitbreiding van het zonnepark in Harpel met 80 hectare waren de meningen verdeeld. Maar ook hiervoor werd uiteindelijk met tien stemmen voor en acht tegen een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.