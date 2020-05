ASSEN – Op 1 juni start de campagne ‘4 TT Festival in eigen tuin’. In verband met de Corona maatregelen kan het TT Festival dit jaar helaas fysiek niet doorgaan. Daarom organiseert de Stichting TT Week Assen dit jaar een aantal activiteiten, waar fans thuis – in eigen tuin – aan mee kunnen doen. Met als hoogtepunt op zaterdag 27 juni een interactieve livestream waarin bekende artiesten van het TT Festival een daverende show geven.

Opening TT Festival op zaterdag 20 juni

Het eerste 9 daagse festival zou normaliter op zaterdag 20 juni van start gaan. De organisatie had hiervoor grootse plannen. Helaas moeten de plannen in de ijskast gezet worden voor. Toch laat het TT Festival op zaterdag 20 juni van zich horen. Het TT Festival zal de campagne ‘4 TT Festival in eigen tuin’ die dag op een ludieke wijze promoten in de woonwijken van Assen. De fans kunnen vanuit hun eigen tuin de start van deze bijzondere TT week meemaken.

Elke dag een video

Er zal iedere dag een leuke video op social media geplaatst worden met daarin beelden van o.a. de afgelopen 3 jaar.

Acties

De fans kunnen een aantal leuke acties verwachten gedurende ‘4 TT Festival in eigen tuin’. Zo kunnen fans meedoen met een wedstrijd krat stapelen, kans maken op een ‘4 TT Festival in eigen tuin bbq pakket’ en door de tuin Corona-proof in te richten kans maken op een rodeo stier in eigen tuin. En voor de allerkleinste fans van het TT Festival is er een kleurplatenwedstrijd.

Livestream op zaterdag 27 juni

Als klap op de vuurpijl wordt zaterdagavond 27 juni een 4 uur durende interactieve live show uitgezonden. Iedereen kan meedoen met de livestream. Met de TT Festival app kunnen de fans communiceren met het TT Festival, met de artiesten en met elkaar. Er worden gedurende de livestream leuke acties ingezet waar het publiek in eigen tuin aan mee kan doen, fans kunnen hun verzoeknummers doorgeven en de grand finale van de wedstrijd krat stapelen zal om 20.00 uur gedurende de livestream plaatsvinden.

In de liveshow treden artiesten op die inmiddels hun sporen hebben verdiend op het TT Festival. Melrose is een graag geziene band die de afgelopen jaren een vaste waarde was op de donderdagavond. Ook Great Piano’s is niet meer weg te denken uit de time-table. Op het Koopmansplein weet deze band keer op keer een echte TT Festival sfeer neer te zetten door verzoeknummers van het publiek te spelen. En dit zullen ze dus tijdens de livestream ook doen. Kevin Paré is ’s middags vaak te vinden op het terras van Hotel de jonge en ’s avonds op het podium van RADIONL.

Tenslotte wordt de avond afgesloten met DJ Arnoud. Hij draait al jaren op de Doevenkamp op geheel eigen wijze de meest populaire dance hits. Hier staan tijdens de TT Nachten iedere avond zo’n 8000 fans te dansen.

Privé concert Mooi Wark

Al eerder deze maand zette de organisatie een actie uit waarbij fans een privé concert van Mooi Wark konden winnen. Dit privé concert wordt uitgezonden op 1 augustus.

