Coronacrisis raakt ook toeristisch ondernemers in onze provincie hard

GRONINGEN – Toeristisch ondernemers in onze provincie zien hun omzet dalen door tijdelijke sluiting. Ze missen omzet door een lagere bezetting en moeten extra kosten maken voor coronamaatregelen, zoals verbouwing, het aanschaffen van reserveringssystemen en hygiënische materialen. Daarnaast teren zij in op hun eigen vermogen en maken zij meer gebruik van kredieten en overbruggingskapitaal. Dat blijkt uit onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de vrijetijdssector in de provincie Groningen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het European Tourism Futures Institute van NHL Stenden Hogeschool in opdracht van de provincie Groningen en in afstemming met de overige leden van Coördinatieteam Vrijetijdseconomie Corona Groningen (CVCG). De provincie gebruikt de resultaten van het onderzoek om te bepalen welke maatregelen er nodig zijn voor het herstel van de Groningse vrijetijdseconomie.



Vragenlijst

In totaal vulden 140 ondernemers uit de vrijetijdssector de digitale vragenlijst in. Het gaat hierbij om ondernemers in de horeca, logies (bed and breakfasts, campings, hotels), musea, watersport en attractieparken in de gemeenten Het Hogeland, Groningen, Westerkwartier en Oldambt. Eerder werd in Zeeland en Friesland een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Deze onderzoeken hadden vergelijkbare resultaten.



Conclusies

Niet alleen ondernemers worden geraakt door de coronacrisis, ook zijn er gevolgen voor toeleveranciers, vervoerders en andere dienstverleners in de sector. Een bijkomend gevolg van de crisis is dat ondernemers plannen voor onderhoud, investeringen en toekomstgerichte innovaties in de ijskast zetten. Het overgrote deel van de ondernemers verwacht dat de daling van zijn inkomsten van de afgelopen maanden dit jaar niet of nauwelijks meer in te halen is. Zelfs niet met een verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Het definitieve beeld is pas eind dit jaar of begin 2021 duidelijk. Opvallend is dat in de provincie Groningen de ondernemers in deze sector minder aanspraak maken op regelingen voor financiële steun van de rijksoverheid. Een oorzaak hiervan kan zijn dat de eisen en opzet van deze regelingen niet goed passen bij het seizoensgebonden karakter van de vrijetijdseconomie.



Vervolg

De provincie gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om bestuurlijk te bepalen op welke manier de Groninger vrijetijdseconomie er zo snel mogelijk weer bovenop kan komen. De onderzoekers doen hier een aantal aanbevelingen voor.

Kijk en handel vooruit en speel tijdig in op de mogelijkheden die ontstaan door het versoepelen van de richtlijnen. Hierbij is het spreiden van bezoekers in tijd en ruimte belangrijk.

Houd rekening met het vertraagde effect van de impact op ondernemers. De gevolgen van de coronacrisis gaan verder dan alleen de vrijetijdseconomie.

Experimenteer met ondernemersondersteuning door informatie en kennis uit te wisselen, en hulp bij het benutten van regelingen. Zorg voor een financieel sterke en veerkrachtige sector.

Over het coördinatieteam corona

Sinds half april is op verzoek van de provincie Groningen het Coördinatieteam Vrijetijdseconomie Corona Groningen (CVCG) actief. In dit team werkt de provincie Groningen samen met Marketing Groningen, de Groningen Toerisme Coöperatie, de Gemeente Groningen en de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG).

