Filmzaal De Klinker weer geopend

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 29 mei 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

VRIJWEL ONBEWOLKT

Een sterk hogedrukgebied boven de Duitse Bocht geeft bijna onbewolkt en dus heel zonnig weer. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord, kracht 2 tot 4, en de maximumtemperatuur is ongeveer 20 graden.

Morgen is er een zwakke tot matige noordoostenwind, en door de zon wordt het warmer met maximum rond 22 graden. De minimumtemperatuur was afgelopen nacht zo’n 3 graden, komende nacht is dat ongeveer 6 graden.

Zondag en maandag komt er wat hoge bewolking en is het iets koeler, maar maandag en dinsdag wordt het 23 tot 25 graden. Het blijft dan nog droog, woensdag is er kans op een regen- of onweersbui, na woensdag koelt het af en is er kans op buien van zee.