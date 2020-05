Groningse talenten presenteren toneelteksten in Grand Theatre

GRONINGEN – Op zondag 7 juni presenteren Groningse toneelschrijftalenten hun werk in het Grand Theatre. Sonja Schulte, Richard Nobbe, Esmé van den Boom en Renate Dokter volgden een “talenttraject” bij Stichting Noordwoord. Ze kregen lessen en workshops van verschillende vakdocenten en laten nu de resultaten zien voor publiek.

In samenwerking met De Tekstsmederij en Grand Theatre Groningen volgde een aantal talentvolle schrijvers vanaf begin 2020 lessen en workshops van diverse vakdocenten, de laatste tijd alleen via een digitale omgeving. Het traject is onderdeel van NOORDWOORD Talent. Nu zijn ze klaar om te laten horen waar ze al die tijd aan gewerkt hebben. En dat kan gelukkig volgens de nu geldende protocollen live in het theater.

Op zondag 7 juni zullen de schrijvers in samenwerking met acteurs en regisseur Tatiana Pratley voor het eerst hun werk op de vloer presenteren. In een regiesessie worden de scènes onder toeziend oog van het publiek gelezen en waar mogelijk geënsceneerd. Het publiek kan getuige zijn van deze toneelstukken in wording en getuige zijn van het werk van de nieuwe generatie.

Om de richtlijnen van het RIVM te kunnen volgen en voor zowel de medewerkers als het publiek een veilige omgeving te creëren, is het programma opgedeeld in twee blokken en is er maar beperkte ticketverkoop. Na afloop van beide sessies vindt er een gesprek plaats met het aanwezige publiek over de inhoud van de werken. Wie geen kaartje kan bemachtigen kan later het videoverslag bekijken; het geheel wordt opgenomen en er worden interviews met de makers toegevoegd.

De Toneeltalenten:

Sonja Schulte

Sonja is kunsthistoricus, schrijft essays en reisverhalen. Ook tekent ze en maakt ze audio. ‘Ik schrijf een surrealistische sitcom over een (mijn) familie die zich ineens in de apocalyps bevindt, maar dat niet doorheeft, behalve één heel gefrustreerd lid van het gezin.’

Richard Nobbe

Richard is dichter, columnist en dropoutfilosoof. Hij stond al meerdere malen op festivals zoals Dichters in de Prinsentuin en Festival Hongerige Wolf, schopte het per abuis tot de finale van het NK Poetry slam in 2019 en is al een ruime twee jaar de vaste satiricus bij RTV Noord. ‘Mijn werk is gericht op de fragiliteit van het mannelijke ego binnen de context van een studentencorps.’

Esmé van den Boom

Esmé schrijft proza, gedichten en liedjes. Ze trad met tekst en muziek onder andere op tijdens de Frankfurter Buchmesse en op podia en festivals als Read my world, Noorderzon, Onbederf’lijk Vers en Dichters in de Prinsentuin.

‘Ik schrijf over de fascinatie van een leerlinge voor haar lerares op de middelbare school.’

Renate Dokter

Renate combineert haar liefde voor schrijven en theater in het schrijven voor toneel. Ze studeerde Journalistiek en besloot na haar afstuderen dat het jagen op nieuws toch niets voor haar was. Ze rondde onlangs de opleiding Regisseur Amateurtheater af bij het kunstencentrum Vrijdag in Groningen en besloot zich daarna te richten op het toneelschrijven. ‘Ik hou van het vertellen van verhalen waarmee het publiek zich kan identificeren. Ik denk dat mijn stijl als sober en direct kan worden omschreven, waarbij de personages elkaar verbaal niet sparen.’

Datum: 7 juni, locatie Grand Theatre Groningen

BLOK 1: van 12.00 tot 13.30 uur

BLOK 2: van 16.00 tot 17.30 uur

Regie: Tatiana Pratley

Acteurs: Joost Bolt (NNT), Eva Meijering (Tryater), Lotte Dunselman (NNT) en Michael Bloos.

Moderator: Lara Harbers

