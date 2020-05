Man gewond bij steekincident Nicolaas Beetsstraat, een verdachte aangehouden

GRONINGEN – Op de Nicolaas Beetsstraat is donderdagavond 28 mei rond 18.50 uur een steekincident geweest tussen twee jongens uit Groningen. Toen de politie ter plaatste kwam lag het 19-jarige slachtoffer op straat. Een 15-jarige verdachte uit Groningen is in de buurt van de Nicolaas Beetsstraat aangehouden.

Beide personen zijn door ambulancemedewerkers naar een ziekenhuis overgebracht om behandeld te worden aan hun verwondingen. Ze kunnen allebei nog niet gehoord worden over de toedracht van het steekincident. Aanleiding lijkt nu een uit de hand gelopen ruzie in de familiaire sfeer.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en doet verder onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld. We zijn dan ook op zoek naar getuigen die donderdagavond 28 mei iets hebben gezien of gehoord in of rondom de Nicolaas Beetsstraat. Weet u meer over dit incident? Of heeft u beveiligingscamera’s die wat geregistreerd kunnen hebben? Neem dan contact op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).