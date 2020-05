Studenten Noorderpoort delen digitale vaardigheden met ondernemers van Winschoten24

WINSCHOTEN – Studenten van het Noorderpoort hebben hun digitale vaardigheden gedeeld met ondernemers uit Winschoten. Het zogenaamde buddyproject is een proef waarbij studenten gekoppeld worden aan ondernemers die behoefte hebben aan begeleiding als het gaat over digitalisering.

Digitale winkel inrichten

De studenten Bart Bouwmeester en Milan de Vroome van het Noorderpoort waren als buddy’s gekoppeld aan de ondernemers van De Gameshop R&M en Julia’s Lingerie. Ze hebben de ondernemers geadviseerd en begeleid in hun online zichtbaarheid en het inrichten van hun digitale winkel op Winschoten24.nl. Op het digitale platform Winschoten24.nl kunnen ondernemers uit de gemeente Oldambt hun producten online aanbieden in de webwinkel. De webwinkel is een aanvulling op de fysieke winkel tijdens de coronacrisis, maar ook voor na corona. De Gameshop R&M en Julia’s Lingerie zijn enthousiast over de proef: “Een mooie en laagdrempelige manier om digitale kennis te delen en te leren. Een aanrader voor andere ondernemers om deel te nemen aan de buddyproject. We bevelen het zeker aan.” Wilt u informatie over het buddyproject? De heer Erik Delger van het Noorderpoort vertelt u er graag meer over. Hij is te bereiken via kg.delger@noorderpoort.nl.

Samenwerking

Het buddyproject is ontstaan door een samenwerking tussen het Breedband Informatie- en Innovatiecentrum (BIC) Oldambt en Noorderpoort Winschoten. BIC bt brengt mensen, ondernemers, studenten, kennisinstellingen en overheid bijeen om samen te werken aan digitale ontwikkelingen en projecten. BIC Oldambt is een initiatief van de gemeente Oldambt en maakt deel uit van het EU Northsea project.