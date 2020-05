Zuidlaardermarkt 2020 afgelast

ZUIDLAREN – De 820e Zuidlaardermarkt die dit jaar op 20 oktober zou worden gehouden, is afgelast. Dat heeft de gemeente Tynaarlo, die het evenement organiseert, besloten.

Burgemeester Thijsen nam het besluit met pijn in het hart. “Voor veel mensen in Zuidlaren en wijde omgeving is dit hét feest waar iedereen naar uitkijkt. Om een nacht lang op stap te gaan, misschien wel een paard te kopen, of een paar nieuwe klompen te halen. Maar bovenal is het een van de gezelligste evenementen in Noord-Nederland.”

Alles lijkt er op dat het evenement in oktober niet gehouden kan worden. Volgens het Ministerie van VWS kunnen evenementen zoals de Zuidlaardermarkt pas weer plaatsvinden als er een vaccin voor het virus is. Wanneer dat er is, weet niemand nog. Het is echter niet ondenkbaar dat hier pas volgend jaar zicht op komt.

Als de Zuidlaardermarkt al zou mogen plaatsvinden, dan moet deze onder andere worden vormgegeven volgens de anderhalve-meter-richtlijn. Burgemeester Thijsen laat weten weinig fiducie te hebben in de maatregelen die de gemeente als organisator kan treffen. “Dan is de Zuidlaardermarkt de Zuidlaardermarkt niet meer. Maar veel belangrijker nog: we kunnen die maatregelen onmogelijk handhaven. Er komen tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland op af en we houden rekening met extra veel belangstelling.” De Zuidlaardermarkt is namelijk een van de eerste grote evenementen in het Noorden na 1 september. Dit alles maakt het moeilijk, zo niet ondoenlijk om de Zuidlaardermarkt veilig en volgens de richtlijnen vorm te geven.

Geen valse verwachtingen wekken

Alhoewel de maatregelen van het kabinet voor evenementen voorlopig gelden tot 1 september, is het besluit nu dus al genomen. De gemeente wil geen valse verwachtingen wekken door dit besluit voor zich uit te schuiven, vertelt Thijsen. “Alle signalen wijzen er op dat de Zuidlaardermarkt niet kan doorgaan. Wij willen de belanghebbenden hierover zo vroeg mogelijk duidelijkheid bieden en voorkomen dat de intensieve voorbereiding, die binnenkort van start gaat, voor niets zou zijn.” De vaste paarden- en markthandelaren, kermisexploitanten, toeleveranciers van de marktorganisatie en de horeca in het dorp ontvangen vandaag persoonlijk bericht over de afgelasting van de markt.

Grote tegenvaller voor handelaren, horeca en toeleveranciers

De Zuidlaardermarkt heeft een belangrijke economische waarde. Voor de handelaren op de waren- en paardenmarkt, de kermisexploitanten, de (horeca)ondernemers in het dorp en voor de toeleveranciers van de marktorganisatie. Thijsen: “Vooral het feit dat je met dit besluit de sectoren treft die het al zo moeilijk hebben, maakte het een hele vervelende beslissing. Maar uiteindelijk staat de volksgezondheid voor ons voorop. Zoals gezegd komen er teveel mensen uit binnen- en buitenland naar de Zuidlaardermarkt om het veilig en volgens de richtlijnen vorm te geven. Wij willen en zullen geen risico’s nemen met de gezondheid van inwoners, bezoekers, ondernemers, vrijwilligers en medewerkers.”

Beslissing randprogramma aan organiserende comités

De afgelasting geldt voor de paardenmarkt, warenmarkt, landbouwbeurs en de feesttent op het Rabo-brinkje. Voor de overige activiteiten in aanloop naar de Zuidlaardermarkt geldt dat de organisatiecomités daar zelf nog een besluit over moeten nemen. Denk hierbij onder andere aan de Zuidlaardermarktloop, de vuurwerkshow en het straattheaterfestival. Vanzelfsprekend staan wij open voor overleg met de comités.

Overleg met de kermisexploitanten

De gemeente zet voorlopig nog geen streep door de kermis. Enerzijds omdat de aanbesteding en gunning van standplaatsen al heeft plaatsgevonden begin dit jaar, anderzijds omdat een kermis op zichzelf veel minder publiek trekt dan in combinatie met een evenement als de Zuidlaardermarkt. Zodra er meer bekend is over hoe de maatregelen er in oktober uitzien, wil burgemeester Thijsen met de kermisexploitanten die een plek hadden tijdens de Zuidlaardermarkt om tafel. “Heel misschien, en alleen als het mag én kan, kunnen we dan nog samen kijken naar een kermis in het dorp die voldoet aan de coronaregels. Dat zullen de ondernemers natuurlijk ook zelf moeten zien zitten, want dat is best ingrijpend voor de bezetting van attracties en begeleiding daaromheen.”

Bron: Gemeente Tynaarlo