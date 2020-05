Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 30 mei 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZONNIG PINKSTEREN

Het wordt een zonnig pinksterweekend, al komt er morgen uit Duitsland wat hoge bewolking en ook maandag zijn er wel wat wolkenvelden. Maar ook dan is het nog vrij zonnig, en vandaag is het zo goed als onbewolkt. Er is een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost, windkracht 2 tot 3, en de maximumtemperatuur is vanmiddag 23 graden.

Morgen is het iets minder warm met maximum van 20 a 21 graden, voor de rest komt er dus bewolking maar de zon blijft erbij.

Maandag hebben we de hele dag een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden, maximum dan rond 23 graden. Dinsdag en woensdag is het 24 tot 26 graden met woensdag kans op een regen- en onweersbui. Meer kans op buien is er eind volgende week, maar de middagtemperatuur gaat dan omlaag naar 16 tot 18 graden.